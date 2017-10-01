Теневой империи» и аферам в сфере РЖД пришел конец

Бывший генеральный директор компании ООО «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина помещена в следственный изолятор. Как сообщает «Свободная пресса», в результате проводимого расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что, находясь под подпиской о невыезде, фигурантка продолжала свою криминальную деятельность, обеспечивая работу преступной схемы по выводу денежных средств заграницу, а также поддерживала связь со своим начальником Сергеем Вильшенко, которого следователи считают создателем «теневой империи».

Дело по факту хищений денежных средств было возбуждено в августе. Екатерина Краснихина и другие ведущие менеджеры ООО «Нерудная компания Бердяуш» – Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и Елена Дорожевич – стали фигурантами дела по ст 160 УК РФ. Следственные органы подозревают, что эти граждане в период с 2010 по 2013 год вывели со счетов компании около 150 млн руб. ООО «НК Бердяуш» занималась поставками гравия для ОАО «Российские железные дороги». Прикрываясь репутацией известной фирмы, злоумышленники подписывали липовые контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), которая в свою очередь получала денежные средства, по факту не исполняя условия контракта. В виду того, что «НК Бердяуш» была подконтрольна железнодорожной монополии, то можно сделать вывод, что 150 млн руб. были похищены у государства. 2014 году НК был сменен собственник компании, и 100% долей отошли сыну генпрокурора РФ Артему Чайка, тогда-то, при проведении проверок, и были вскрыты факты. Результатом стало обращение нового владельца в следственные органы. Также стало известно, что махинаторы «крутили» подобные схемы и в другой дочерней компании – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). Как выяснилось, Владимир Гаца прежде работал в этой компании заместителем директора.

В 2012 ЦДРП был проведен тендер на транспортные услуги, выиграла его компания «ТТК-Транс». Схема выглядела следующим образом: ООО «ТТК-Транс» создает дочку - «Логистический центр ЦДРП», Владимир Гаца устраивает так, что эта коммерческая фирма получает доступ к контрактам РЖД, став посредником между подразделениями РЖД. В результате - жезнодорожники сами у себя заказывали услуги, а прибыль уходила в частную компанию, которая была бенефициаром Логистического центра и находилась в Лондоне.

Сразу после начала следствия Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца взяты под стражу, Гаца пошел на сотрудничество со следствием. Екатерина Краснихина осталась «под подпиской», т.к. следствие учло то, что фигурантка была беременна. Тем не менее, Екатерина продолжила выводить денежные средства за границу, также пыталась уничтожить документы, свидетельствующие о преступлениях, поэтому было притнято решение поместить ее под домашний арест. Уже под домашним арестом Краснихиной было снято со счетов около 50 млн рублей и 500 тыс долларов. У следствия оказались неопровержимые улики, свидетельствующие о том, что оборот по банковским счетам Краснихиной составил 1 млрд рублей. Были и еще нарушения режима пребывания под домашним арестом, махинации и хитрые схем. Проанализировав все доказательства правоохранительные органы пришли к выводу, что Екатерина Краснихина, конечно, один из ключевых игроков, но только лишь бухгалтер. А кто же организатор?

Сергей Вильшенко - сын бывшего первого секретаря горкома КПСС, а позднее руководителя отделения ФСБ по Златоусту Геннадий Вильшенко. В 90-2000-х годах Вильшенко-младший занимался строительным и дорожным бизнесом, попал в поле зрения правоохранительных органов, был в розыске, под следствием, и даже осужден по делу о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Но, несмотря на то, что Вильшенко подвергался уголовному преследования, в 2009 году он устраивается коммерческим директором Торгового дома «РЖД». В сфере его деятельности – крупные поставки, товары и материалы, необходимые не только монополии, но и ее дочерним предприятиям, и все это , - минуя тендер, как «единственные поставщики» . Вильшенко личность непубличная, однако, его имя продолжает всплывать в связи с различными уголовными историями. Например, в деле бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который обвинялся в получении взятки, так называемого «отката», в размере 3,4 млрд руб. По этому делу первыми были показания директора «Челябинскавтодора» Константина Овчинникова, который был учредителем ООО «Технопарк», а 75% этой структуры владел Сергей Вильшенко. Надо сказать, Вильшенко принадлежит много фирм, например, ЗАО «ФОРБ», его дочернее предприятие АО «Амарант». Последняя организация интересна тем, что 257 дочерних предприятий, где была выявлена цепь компаний, занимавшихся махинациями в дорожно-строительном. У следствия есть доказательства крупных афер в рамках «дорожной революции» в Челябинской области. А в нескольких из этих фирм руководителем была Екатерина Краснихина.

Сейчас, по сведениям правоохранительных органов, Вильшенко находится в международном розыске и вместе с семьей сбежал в Лондоне. В России ему грозит еще и уголовное преследование за подделку документов. У Екатерины Краснихиной были найдены греческие паспорта для всей семьи Вильшенко, оформленные по поддельным паспортам граждан Республики Казахстан. Расследование еще идет, сыщики сталкиваются с многочисленными препонами. Теперь «теневой король» может попытаться придать делу политически оттенок.

По сведениям сыщиков, наличные, которые сняла Краснихина были переданы Алексею Навальному. Зная его политические амбиции и личные счеты с семьей прокурора Чайки, вполне возможно, мы услышим очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес».

Источник материала - http://svpressa.ru/economy/article/184392/