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Активисты ликвидируют свалки в Курске

Сегодня, 08:05
Активисты ликвидируют свалки в Курске
Активисты ОНФ убрали две несанкционированные свалки в Курске. В общей сложности собрано около 10 кубометров мусора. До наступления холодов запланировано еще несколько акций, которые помогут сделать город чище. Одна группа общественников навела порядок под мостом на реке Сейм в районе улиц Серегина и Черняховского. Вторая группа провела уборку большой территории луга от Ольховского проезда до реки Сейм. Пока не наступили холода и мусор не вмерз в землю, активисты уберут еще несколько свалок, обозначенных на «Интерактивной карте свалок».

 

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