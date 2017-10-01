На Cеверо-Западе в квартирах остынут батареи

По улице 50 лет Октября Курска идет ремонт участка трубопровода. Работы ведутся без отключения теплоснабжения. Но у части потребителей Северо-западного микрорайона будут снижены параметры теплоносителя. Как сообщили в курском филиале «Квадры», это коснется улиц 50 лет Октября, Орловская, Косухина, Веспремская, Студенческая, Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, Мыльникова, Воробьева, а также проспектов Дружбы, Хрущева, Энтузиастов, Клыкова, проезда Сергеева и Майского бульвара. Завершение ремонта и восстановление температурного режима отопления планируются сегодня до конца рабочего дня.



