Актриса Любовь Руденко представит курянам проект «Театральная Россия»

Сегодня в центре досуга «Родина» состоится презентация федерального проекта «Театральная Россия». В этот вечер зрители увидят киноверсию спектакля «Дядюшкин сон» Московского театра имени Владимира Маяковского. Вход свободный. В Курск по такому случаю приедет продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова. Специальным гостем мероприятия станет известная актриса театра и кино Любовь Руденко. Она стала популярна после телевизионного фильма «Жизнь Клима Самгина», вышедшего на экраны в 1988 году. Зрителям она запомнилась по ролям и в сериалах «И все-таки я люблю», «Казус Кукоцкого», «Участок», «Огонь любви», в картине «Вчера закончилась война» сыграла главную роль. В основе проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить жителей российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Петербурга в режиме прямой трансляции и записи. Начало презентации в кинотеатре «Родина» сегодня в 17.30.



