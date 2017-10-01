В Курской области снижается количество уклонистов

В России в разгаре осенняя призывная кампания. Из Курской области на срочную службу отправятся около 1500 парней, более 600 из них – традиционно в Западный военный округ. Также куряне будут служить в Южном округе, на Северном флоте, около 200 – в воздушно-космических войсках, более 100 - в Национальной гвардии. А вот десантников в этот раз мало – всего 60 человек. В престижный Президентский полк отправятся 15 курян. Ждут молодых людей и в военных учебных заведениях. План на следующий год – без малого 400 человек. Военные комиссары сетуют на качество призывников. Не хватает людей с высшим и средним техническим образованием, чтобы за короткие сроки освоить достаточно сложную боевую технику. Также специалисты могут заменить срочную службу контрактной (таких с начала года свыше 800 человек). Здесь, помимо знаний, особое внимание уделяется физической подготовке. Правда, определиться нужно в течение 14-20 дней. Можно выбрать и альтернативную службу, так этой осенью поступили 2 человека. Всё меньше в регионе уклонистов – сейчас таких всего трое, двое осуждены. Более, чем тысяче призывников так и не вручили повестки. Военный комиссар Курской области Владимир Родионов подчёркивает, уклонисты-госслужащие рискуют остаться без работы: «Руководитель учреждения, предприятия и прочее несёт ответственность, если он не выполнил решение нашего российского законодательства в отношении граждан, не служивших в армии без законных на то оснований. В течение пяти дней со дня принятия решения о том, что гражданин не служил в рядах вооружённых сил без законных на то оснований, выписку мы отправляем руководителю учреждения, который в течение десяти дней нам должен ответить, что такой гражданин уволен в муниципальном или государственном учреждении. А дальше – базар, вокзал, куда он хочет. Может рыбой торговать, может картошкой».





Но и из этой ситуации есть выход – 3 года службы по контракту. В целом, комиссары отмечают, осенний призыв идёт по плану, и уверены, задание Курской области по призыву будет выполнено в полном объёме и в срок.



