"Инвента" проиграла московскому "Динамо" два очка

Столичное "Динамо" и курская "Инвента" сошлись в матче премьер-лиги во Дворце спорта в Крылатском. Счет открыли москвички. К концу третьей минуты выигрывала «Инвента» - 9:7. Но затем до конца периода команда Элен Шакировой смогла набрать лишь три очка. Тем временем хозяйки паркета реализовали 5 трехочковых, ведя в счёте - 29:12 - после стартовой четверти. Второй период «Инвента» сыграла результативнее и сократила разрыв к концу первой половины встречи. Третья 10-минутка началась с бенефиса Ольги Фролкиной. Она набрала 8 очков подряд, заставив наставника «Динамо» брать тайм-аут. Преимущество бело-голубых сократилось до «+10». Заключительная четверть началась для «Инвенты» оптимистично – с перехвата и своей атаки. За 38 секунд до развязки счёт был 74:72. В этот отрезок каждая команда успела набрать по баллу. Итог игры - 75:73 в пользу столичного клуба. А наше «Динамо» сегодня на выезде в 7 вечера сыграет с венгерской командой «Шопрон». Пока оба коллектива в Евролиге идут без поражений.