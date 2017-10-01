поиск по сайту
 

"Инвента" проиграла московскому "Динамо" два очка

Сегодня, 11:32
Столичное "Динамо" и курская "Инвента" сошлись в матче премьер-лиги во Дворце спорта в Крылатском. Счет открыли москвички. К концу третьей минуты выигрывала «Инвента» - 9:7. Но затем до конца периода команда Элен Шакировой смогла набрать лишь три очка. Тем временем хозяйки паркета реализовали 5 трехочковых, ведя в счёте - 29:12 - после стартовой четверти. Второй период «Инвента» сыграла результативнее и сократила разрыв к концу первой половины встречи.  Третья 10-минутка началась с бенефиса Ольги Фролкиной. Она набрала 8 очков подряд, заставив наставника «Динамо» брать тайм-аут. Преимущество бело-голубых сократилось до «+10». Заключительная четверть началась для «Инвенты» оптимистично – с перехвата и своей атаки. За 38 секунд до развязки счёт был 74:72. В этот отрезок каждая команда успела набрать по баллу. Итог игры -  75:73 в пользу столичного клуба. А наше «Динамо» сегодня на выезде в 7 вечера сыграет с венгерской командой «Шопрон». Пока оба коллектива в Евролиге идут без поражений. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама