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Сегодня утром в столкновении "Дэу" и КАМАЗа пострадали 5 человек

Сегодня, 11:48
Сегодня утром в столкновении
Сегодня утром в Курской области в ДТП пострадали 5 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла с участием автомобиля «ДЭУ Нексия» и КАМАЗа. Примерно в 8.30 в Горшеченском районе около села Нижние Борки 77-летний водитель автомбиля «ДЭУ Нексия»  допустил столкновение со встречным КАМАЗом, за рулем которого находился 53-летний шофер. В результате ДТП водитель и четыре пассажирки легковушки в возрасте от 30 до 70 лет получили травмы. На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

 

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