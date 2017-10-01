Сегодня утром в столкновении "Дэу" и КАМАЗа пострадали 5 человек

Сегодня утром в Курской области в ДТП пострадали 5 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла с участием автомобиля «ДЭУ Нексия» и КАМАЗа. Примерно в 8.30 в Горшеченском районе около села Нижние Борки 77-летний водитель автомбиля «ДЭУ Нексия» допустил столкновение со встречным КАМАЗом, за рулем которого находился 53-летний шофер. В результате ДТП водитель и четыре пассажирки легковушки в возрасте от 30 до 70 лет получили травмы. На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



