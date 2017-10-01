В Черницыно крупный пожар тушили пять частей

24 октября в селе Черницыно Октябрьского района произошел крупный пожар. Когда на место приехали огнеборцы, открытым пламенем горели дом и надворные постройки, из-за порывов ветра огонь начал распространяться на соседние строения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар начался с времянки, где топилась печь. В считанные минуты огонь перекинулся на жилой дом. На месте ЧП работали огнеборцы пяти пожарных частей: 7 единиц техники и более 20 человек. Кроме того, оперативно прибыли работники полиции, электросетей, службы газа и скорой помощи. На ликвидацию пожара потребовалось более получаса. Огонь сильно повредил жилой дом и полностью уничтожил деревянную времянку и надворную постройку, повредил кровлю соседнего дома. По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации печи.