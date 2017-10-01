поиск по сайту
 

Из-за меняющейся погоды автомобилистов призывают быть внимательнее

Сегодня, 12:09
Из-за меняющейся погоды автомобилистов призывают быть внимательнее
В течение нескольких дней в нашем регионе возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, это может привести к образованию на дорогах гололедицы. Учитывая быстро меняющиеся погодные условия, Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными при движении, во время поездки соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, резко не тормозить, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. Также рекомендуется не использовать транспорт, если на нем не заменили летнюю резину на зимнюю. 
Госавтоинспекция обращается к пешеходам с призывом переходить дорогу только в установленном месте, на разрешающий сигнал светофора, а при движении в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы, благодаря которым водители могут заблаговременно увидеть пешехода и предотвратить ДТП.
Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.
Напомним, сегодня утром в Горшеченском районе в ДТП пострадали 5 человек.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама