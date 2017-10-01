Из-за меняющейся погоды автомобилистов призывают быть внимательнее

В течение нескольких дней в нашем регионе возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, это может привести к образованию на дорогах гололедицы. Учитывая быстро меняющиеся погодные условия, Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными при движении, во время поездки соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, резко не тормозить, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. Также рекомендуется не использовать транспорт, если на нем не заменили летнюю резину на зимнюю.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с призывом переходить дорогу только в установленном месте, на разрешающий сигнал светофора, а при движении в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы, благодаря которым водители могут заблаговременно увидеть пешехода и предотвратить ДТП.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.