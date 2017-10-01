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В центре Курска в столкновении иномарок пострадали две женщины

Сегодня, 12:26
В центре Курска в столкновении иномарок пострадали две женщины
Утром 24 октября в центре Курска в ДТП пострадали две женщины. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 8 часов возле дома №50 по улице Радищева. Здесь столкнулись «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 24-летний водитель, поворачивающий налево, и попутный автомобиль «Сузуки» под управлением 33-летней женщины. В результате ДТП пострадала женщина-водитель «Сузуки» и 29-летняя пассажирка «Ниссана». Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу.

 

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