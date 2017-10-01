Автопарк Курскэнерго пополнился новой спецтехникой

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» пополнил парк спецтехники. Среди новинок – бурильно-крановые машины БКМ-360 и автогидроподъемники на шасси ГАЗ-33088. Приобретённые автомобили обладают хорошими техническими характеристиками и имеют высокую проходимость в условиях бездорожья.

В настоящий момент парк Курскэнерго насчитывает 745 единиц техники, в том числе 168 спецтехники, благодаря чему энергетики имею возможность оперативно выполнять ремонты и устранять аварии и неполадки в работе электросетевого комплекса во всех районах области, в том числе в труднодоступной местности.



