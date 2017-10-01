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Автопарк Курскэнерго пополнился новой спецтехникой

Сегодня, 13:52
Автопарк Курскэнерго пополнился новой спецтехникой
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  пополнил   парк спецтехники. Среди новинок  –  бурильно-крановые машины БКМ-360 и автогидроподъемники на шасси ГАЗ-33088. Приобретённые автомобили обладают хорошими техническими характеристиками и имеют высокую проходимость в условиях бездорожья.
 В настоящий момент парк Курскэнерго насчитывает 745 единиц техники, в том числе 168 спецтехники, благодаря чему энергетики имею возможность оперативно выполнять ремонты и устранять аварии и неполадки в работе электросетевого комплекса во всех районах области, в том числе в труднодоступной местности. 

 

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