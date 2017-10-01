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Завтра в торговом центре на Литовской устроят пожарные учения

Сегодня, 14:18
Завтра в торговом центре на Литовской устроят пожарные учения
Завтра, 26 октября, в Курске будут тушить торговый центр. Как сообщили в пресс-службе МЧС, учения пройдут в здании на 2-м Литовском переулке. Как пояснили в спасательном ведомстве, в последнее время сводки происшествий по всей России пестрят сообщениями о пожарах в крупных торговых центрах. Проведение такого учения поможет курским огнеборцам подробнее изучить планировку объекта, пути подъезда и водоисточники, оборудованные для забора воды специальной техникой. По городу будет передвигаться большое число спецтехники. Граждан просят не паниковать и соблюдать спокойствие. Начало в 15 часов.

 

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