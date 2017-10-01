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Житель Рыльска создаёт гигантские кожлянские игрушки

Сегодня, 08:11
Житель Рыльска создаёт гигантские кожлянские игрушки
Рыльский скульптор-самоучка Василий Артамонов создает кожлянские игрушки из цемента. Гигантские скульптуры у него получились в человеческий рост. Внешне они похожи на привычные свистульки из глины, только в разы больше. Мастер изготовил целую коллекцию - барышни, всадники, козлы. Артамонов на достигнутом не останавливается и придумывает новых героев. Мастер хочет, чтобы скульптуры украсили родной Рыльск. С наступлением холодов работать с цементом невозможно, поэтому творческая деятельность возобновится только весной.

По материалам ТРК «Сейм»

 

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