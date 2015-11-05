Курянин не услышал, как в доме орудует воровка

В Рыльском районе по «горячим» следам задержана подозреваемая в краже денег у 79-летней пенсионерки. Воровкой оказалась 44-летняя местная жительница. Злоумышленница, заранее зная, что хозяйка отлучилась, зашла в дом и после недолгих поисков нашла спрятанные сбережения. Ее не смутило, что в другой комнате в это время отдыхал супруг потерпевшей. Мужчина ничего не услышал. Вернувшись, потерпевшая увидела беспорядок в комнате и пропажу и обратилась в полицию. Стражи порядка установили злоумышленницу в тот же день. Благодаря этому удалось изъять все похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.