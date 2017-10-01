Сестры Толмачевы ответят на 100 вопросов курских школьников

Победительницы детского и участницы взрослого «Евровидения» Мария и Анастасия Толмачевы примут участие во всероссийском проекте «Классные встречи» и ответят на вопросы школьников. Проект стартовал по всей стране в этом году. Ребята из разных школ и классов встречаются с деятелями культуры и задают интересующие вопросы. Многим советы более опытных коллег нужны, чтобы реализовать свои собственные проекты. В Курске в акции примут участие активисты Российского движения школьников. Они смогут задать певицам 100 вопросов. Кроме того, Толмачёвы проведут для них мастер-класс по вокалу и конкурс в соцсетях на самую оригинальную кавер-версию своей песни «Половина». Также будут определены авторы самых интересных и необычных вопросов. Встреча состоится 29 октября в 11.15 по адресу: улица Щепкина, 4Б (творческое пространство «Луна»).