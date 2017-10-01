В Железногорске подростки угнали "Волгу" и врезались в ограждение

Железногорские подростки угнали машину и устроили ДТП. Как пишет "Эхо недели", вечером 24 октября внимание сотрудников ГИБДД, патрулировавших улицы, привлекла "Волга" без номеров. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель прибавил скорость и хотел скрыться, но не справился с управлением и врезался в железное ограждение. Нарушителями оказались два подростка. Они пояснили, что просто хотели покататься, а эту «Волгу» угоняют не в первый раз. Ранее автомобиль уже возвращали владельцу. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



