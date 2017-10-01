11-летний мальчик спас из горящего дома пенсионерку

Сотрудники полиции наградили ученика Полевского лицея Курской области Романа Коваленко за героический поступок. Несколько месяцев назад мальчик спас из горящего дома свою соседку – 70-летнюю пенсионерку. Вместе со знакомым они выбили окна частного дома, охваченного пламенем, проникли в горящее помещение и вынесли оттуда пенсионерку. Чтобы наградить 11-летнего Романа, полицейские посетили лицей, где учится мальчик, и вручили ему приглашение в Москву для участия в торжественных мероприятиях, организованных Советом Федерации совместно с МВД России. Здесь наградят детей из разных российских регионов, совершивших героический поступок.



