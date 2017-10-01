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Курянин из-за долгов в 6 миллионов лишился дорогой машины

Сегодня, 08:08
Курянин из-за долгов в 6 миллионов лишился дорогой машины
 
У жителя Курска долг по кредитным обязательствам и налоговым платежам перевалил за 6 миллионов рублей. Судебным приставам было известно, что у мужчины в собственности дорогая машина, однако длительное время обнаружить ее не удавалось: должник по адресу регистрации не появлялся, а фактическое место проживания скрывал. В итоге имущество должника объявили в розыск. Приставы выяснили маршруты передвижения курянина на автомобиле, а также узнали, что у него есть действующий абонемент одного из самых дорогих фитнес-клубов. При проверке этой информации на парковке фитнес-клуба они обнаружили машину должника и наложили на нее арест. Транспортное средство изъяли и эвакуировали к месту хранения. В ближайшее время арестованное имущество передадут на принудительную реализацию.

 

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