70% бюджета Курской области в 2018-м пойдет на социальные нужды

Один из основных вопросов на последнем заседании администрации Курской области - проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как рассказала председатель регионального комитета финансов Людмила Положенцева, с 2017-го по аналогии с федеральным центром в Курской области принято решение перейти на трехлетний бюджет. Доходы казны в следующем году прогнозируются на уровне 43 млрд рублей, расходы – чуть более 46 млрд. Дефицит - свыше 3 млрд. Бюджет на предстоящий период остается социально-направленным: на эти цели планируется выделить почти 32,5 млрд рублей, или 70%. В ближайшее время главный финансовый документ будет обсуждаться на общественных слушаниях, а после – будет вынесен на рассмотрение в областную Думу.



