В четвертьфинале Кубка России "Авангард" встретится с "Амкаром"

Накануне прошли матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. В четвертьфинальную стадию Кубка России по футболу вышли по четыре коллектива премьер-лиги и ФНЛ, второго по значимости дивизиона национального чемпионата. 28 февраля курский "Авангард" сыграет с пермским "Амкаром", а "СКА-Хабаровск" с "Шинником". 1 марта "Тосно" встретится с "Лучом-Энергией", а столичный "Спартак" - с "Крыльями Советов". Напомним, в 1/8 финала "Спартак" дома переиграл одноклубников из Нальчика 5:2, самарцы в Казани одолели "Рубин" 2:1. В других встречах хабаровские армейцы обыграли питерское "Динамо" 2:0, "Луч-Энергия" был сильнее "Енисея" - 2:1, "Шинник" разгромил нижегородский "Олимпиец" 4:0, а "Авангард" выбил из розыгрыша "Тамбов" - 2:0. Еще два матча завершились сериями пенальти:"Ростов" - "Амкар" - 1:1 (по пенальти 9:10), "Тосно" - "Томь" - 0:0 (по пенальти 6:5).

Согласно регламенту турнира, игра «Амкар» - «Авангард» пройдет в Перми. В 2009 году эти команды уже встречались на «Трудовых резервах» в рамках 1/16 финала Кубка России. Пермяки тогда оказались сильнее 2:1. Теперь авангардовцы спустя много лет имеют возможность взять реванш.







