Курское «Динамо» одержало третью победу в Евролиге

Курское «Динамо» на выезде обыграло венгерский «Шопрон» в матче 3-го тура Еврполиги со счетом 88:74. К этой игре обе команды подошли в статусе лидеров группы «А» с двумя победами в активе. Причем венгерки были выше за счет лучшей разницы мячей. Стартовая четверть закончилась в пользу курянок 24:22. К большому перерыву шансы соперниц сравнялись 36:36. Третья четверть также прошла на равных, перевес «бело-голубых» составил лишь 2 очка — 59:57. Заключительная десятиминутка осталась за «Динамо» 88:74. Лучшими в составе победительниц стали: Энджел МакКотри — 17 очков, Мария Вадеева принесла команде 16 баллов, на счету Ннемкади Огвумике 15 очков и 7 подборов, Соня Петрович заработала 14 баллов, 9 подборов и 6 передач и Анна Круз – 13 очков, 7 подборов и 6 передач. После этой победы курянки единолично возглавили группу «А». В следующем туре Евролиги «Динамо» примет пражский УСК. Встреча пройдёт в СКК 1-го ноября, начало в 7 вечера. Но прежде, 29 октября нашим девушкам предстоит сразиться в Оренбурге с «Надеждой» в рамках российской премьер-лиги.