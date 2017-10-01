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Под Курском в столкновении «Вольво» и ВАЗа пострадали три человека

Сегодня, 11:52
Под Курском в столкновении «Вольво» и ВАЗа пострадали три человека
Накануне вечером в Обоянском районе в ДТП пострадали три человека. По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 23 часов на 597 км федеральной трассы М-2 «Крым». Столкнулись кроссовер «Вольво», за рулем которого находился 31-летний мужчина, и попутный ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП водитель и два пассажира 16 и 20 лет отечественной легковушки с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в райбольницу.

 

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