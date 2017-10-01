Железногорца за сбыт фальшивки приговорили к условному сроку и штрафу

Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в сбыте фальшивых денег. Как сообщили в прокуратуре, молодой человек получил от друга поддельную купюру в 5000 рублей. Чтобы убедиться, что деньги фальшивые, он пытался поместить их в купюроприемник двух терминалов оплаты, установленных на улицах Железногорска. Поскольку терминалы эту купюру не приняли, молодой человек решил расплатиться ею в кафе. Он заказал суши, роллы и пиццу на 1470 руб. С курьером расплатился фальшивкой и получил сдачу. Суд приговорил железногорца к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также к штрафу в 50 тыс. руб.



