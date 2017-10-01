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Полицейские перекрыли 5 каналов поставки "синтетики" и героина

Вчера, 12:26
Полицейские перекрыли 5 каналов поставки
В Курской области изъяли более 15 килограммов различных наркотических средств, в том числе растительного происхождения. Как сообщили в региональном УМВД, наиболее крупные очаги произрастания дикорастущей конопли выявили и уничтожили в Золотухинском, Щигровском, Рыльском, Курском и Беловском районах. Таков итог комплексной операции «МАК-2017». По сравнению с прошлым годом увеличилось до 365 количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2016-м было 345). За время операции «Мак» к уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 187 человек. Помимо этого, стражи порядки перекрыли 5 межрегиональных каналов поставки наркотиков в Курской области. В основном, поставляли "синтетику" и героин.

 

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