Курская студентка завоевала золото чемпионата мира по грэпплингу

В Баку состоялся Чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг. Он собрал рекордное число участников: более 30 стран и 1635 спортсменов. Студентка факультета физической культуры и спорта КГУ Татьяна Савина в составе сборной России завоевала золото в своей весовой категории и внесла свой вклад в командную победу страны, — сообщили представители Курского госуниверситета. По итогам Чемпионата мира Россия на первом месте. Серебро у Франции, бронза – у Польши.