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Курская студентка завоевала золото чемпионата мира по грэпплингу

Вчера, 12:31
Курская студентка завоевала золото чемпионата мира по грэпплингу
В Баку состоялся Чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг. Он собрал рекордное число участников: более 30 стран и 1635 спортсменов. Студентка факультета физической культуры и спорта КГУ Татьяна Савина в составе сборной России завоевала золото в своей весовой категории и внесла свой вклад в командную победу страны, — сообщили представители Курского госуниверситета. По итогам Чемпионата мира Россия на первом месте. Серебро у Франции, бронза – у Польши.

 

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