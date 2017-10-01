В центре Курска в аварии пострадал 80-летний пенсионер

25 октября около 7 утра в ДТП в центре Курска пострадал пенсионер. По информации Госавтоинспекции, авария произошло возле дома №3 по улице Карла Маркса. Здесь ВАЗовская «семерка», под управлением пожилого мужчины, двигавшегося со стороны улицы Дубровинского в сторону улицы Ленина, врезалась в остановившийся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Лада Ларгус». 80-летнего водителя ВАЗа с ранением доставили в 4-ю городскую больницу Курска.



