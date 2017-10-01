C 1 января 2018 года в России вводят новой вид социальной пенсии

О новом виде социальной пенсии детям без родителей

Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. принят Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 162-ФЗ, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Вышеупомянутый закон вводит с 1 января 2018 года новый вид социальной пенсии для данной категории детей – «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны».

Право на специальную социальную пенсию имеют постоянно проживающие в нашей стране дети – «подкидыши». Данное право распространяется на детей в возрасте до 18 лет, а также на детей, которые старше этого возраста, но обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Необходимые документы

В качестве подтверждающего документа может выступать свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. Обращение за назначением социальной пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.

Закон регламентировал момент, с которым связывается возникновение права на социальную пенсию у детей – «подкидышей». Днем возникновения права на пенсию у этих граждан является дата составления записи акта о рождении. Но заявительный характер права на социальную пенсию не изменен. И в этом случае по-прежнему действует общее правило о том, что социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Размер социальной пенсии

Размер социальной пенсии детям – «подкидышам» приравнен к размеру социальной пенсии по случаю потери кормильца детям – круглым сиротам (детям умершей одинокой матери). Этот размер после проведения индексации с 1 апреля текущего года составляет 10 068 рублей 53 копейки в месяц.

В случае усыновления (удочерения) ребенка, родители которого неизвестны, выплата социальной пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен (удочерен).

На сегодня на территории Курской области выявлено 17 потенциальных получателей нового вида социальной пенсии.



