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Более 900 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию с начала года

Вчера, 16:34
Более 900 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию с начала года
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  подвели итоги работы по обучению персонала за девять месяцев текущего года. В указанный период профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли более 900 сотрудников филиала.
450 работников прошли переподготовку на базе «Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», среди них специалисты по работе на высоте, машинисты автовышки и автогидроподъемника, стропальщики, вальщики леса. 366 энергетиков  получали новые знания в пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго. В их числе мастера бригад по эксплуатации распределительных сетей, электромонтеры оперативно-выездных бригад, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. 
Часть сотрудников филиала  обучалась в институтах повышения квалификации: ФГАОУ «ПЭИПК» в Санкт-Петербурге, ННОУ «УМЦ ЛИНВИТ», ООО «СЕЛЕЖ» и ООО «СОЮЗ» (все Москва). Энергетики изучали вопросы, связанные с технологией и технологической оснасткой эксплуатации воздушных линий электропередачи, оперативно-диспетчерским управлением электрическими сетями и т.д.
До конца года возможность пройти профессиональную подготовку и повышение квалификации получат еще более 600 сотрудников Курскэнерго.

 

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