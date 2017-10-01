Более 900 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию с начала года

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за девять месяцев текущего года. В указанный период профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли более 900 сотрудников филиала.

450 работников прошли переподготовку на базе «Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», среди них специалисты по работе на высоте, машинисты автовышки и автогидроподъемника, стропальщики, вальщики леса. 366 энергетиков получали новые знания в пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго. В их числе мастера бригад по эксплуатации распределительных сетей, электромонтеры оперативно-выездных бригад, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей.

Часть сотрудников филиала обучалась в институтах повышения квалификации: ФГАОУ «ПЭИПК» в Санкт-Петербурге, ННОУ «УМЦ ЛИНВИТ», ООО «СЕЛЕЖ» и ООО «СОЮЗ» (все Москва). Энергетики изучали вопросы, связанные с технологией и технологической оснасткой эксплуатации воздушных линий электропередачи, оперативно-диспетчерским управлением электрическими сетями и т.д.

До конца года возможность пройти профессиональную подготовку и повышение квалификации получат еще более 600 сотрудников Курскэнерго.



