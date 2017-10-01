Вырастут штрафы за нарушение правил благоустройства

На сегодняшнем заседании депутаты Курской областной Думы проголосовали за повышение штрафов за нарушение правил благоустройства. Необходимость продиктована требованиями со стороны федерального центра к участникам программы «Комфортная городская среда», в числе которых и Курская область. Так, для граждан штраф установили в размере от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас «вилка» от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 150 тысяч до полумиллиона рублей (сейчас от 100 до 200 тысяч). Документ должен подписать губернатор. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.