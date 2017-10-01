поиск по сайту
 

Вырастут штрафы за нарушение правил благоустройства

Вчера, 17:09
Вырастут штрафы за нарушение правил благоустройства
На сегодняшнем заседании депутаты Курской областной Думы проголосовали за повышение штрафов за нарушение правил благоустройства. Необходимость продиктована требованиями со стороны федерального центра к участникам программы «Комфортная городская среда», в числе которых и Курская область. Так, для граждан штраф установили в размере от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас «вилка» от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 150 тысяч до полумиллиона рублей (сейчас от 100 до 200 тысяч). Документ должен подписать губернатор. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама