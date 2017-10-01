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За пост главы Курска будут бороться 8 человек

Вчера, 17:45
За пост главы Курска будут бороться 8 человек
Сегодня истек срок приема документов на конкурс на замещение должности главы Курска. По информации конкурсной комиссии, о своем желании поучаствовать в борьбе за высокий пост заявили 8 претендентов, они представили свои программы социально-экономического развития города. Как ранее прогнозировали СМИ, среди претендентов - заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов и первый заместитель главы Администрации города Сергей Малахов. В числе кандидатов также депутаты облдумы Максим Мамзурин и Владимир Федоров. Сдал все необходимые бумаги и бывший депутат курского горсобрания коммунист Анатолий Мотрук. Кроме того, в списке кандидатов на должность главы города  - старший научный сотрудник Курского НИИ агропромышленного производства Надежда Ерыженская, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Андрей Куцевалов и ныне действующий курский мэр Николай Овчаров. Завтра комиссия проверит документы кандидатов на соответствие всем требованиям. 3 ноября выберут двух человек, кандидатуры которых рассмотрят на заседании горсобрания. Депутаты и выберут главу Курска.

 

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