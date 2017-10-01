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15-летняя курянка, потерявшая телефон и кольцо, соврала о грабеже

Вчера, 17:48
15-летняя курянка, потерявшая телефон и кольцо, соврала о грабеже
В Курске 15-летняя школьница выдумала в полиции историю о преступлении. Как сообщили в УМВД, девушка потеряла мобильный телефон и золотое кольцо. Опасаясь родительского наказания, она это скрыла, а позже придумала историю о грабеже. Родственники сразу отвели юную курянку в полицию, где она описала приметы преступника. Стражи порядка обратили внимание, что школьница путается в показаниях. Во время очередной беседы она призналась, что никакого ограбления не было. Девушку поставят на профилактический учёт. Потерянный телефон удалось найти. На улице молодой человек видел, как школьница обронила телефон, дождался, когда она ушла, и забрал его себе. Уголовный кодекс подобное деяние квалифицирует как кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

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