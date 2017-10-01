поиск по сайту
 

В Железногорском и Рыльском районах укрупняют сельсоветы

Сегодня, 08:04
В Железногорском и Рыльском районах укрупняют сельсоветы
В Железногорском и Рыльском районах укрупняют сельсоветы. Такое решение приняли депутаты Курской облдумы.  В Железногорском районе 10 сельских советов преобразуются в пять, а в Рыльском три объединят в один.
Так, в Железногорском районе объединят: Городновский и Копенский сельсоветы, вновь образованное муниципальное образование будет называться «Городновский сельсовет». Кармановский сельсовет объединят со Снецким, получив Кармановский сельсовет. Линецкий и Нижнеждановский сельсоветы путем объединения преобразуются в Линецкий сельсовет, Рышковский и Басовский – в Рышковский сельсовет, Студенокский и Трояновский — в Студенокский сельсовет.
В Рыльском районе объединяются три сельсовета – Дуровский, Ломакинский и Бобровский. Новое муниципальное образование решено назвать «Дуровский сельсовет».
Зампредседателя думы Александр Кичигин не исключил, что процесс укрупнения муниципальных образований в регионе будет продолжаться. «Курская область по количеству муниципальных образований на втором месте в ЦФО после Воронежской, у нас их 355. Надеюсь, процесс объединения будет продолжаться. В соответствии с федеральным законодательством идет подушевое финансирование. И, соответственно, чем больше численность населения, тем выше финансирование и возможности бюджета», - сказал Кичигин.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама