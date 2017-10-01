В Железногорском и Рыльском районах укрупняют сельсоветы. Такое решение приняли депутаты Курской облдумы. В Железногорском районе 10 сельских советов преобразуются в пять, а в Рыльском три объединят в один.

Так, в Железногорском районе объединят: Городновский и Копенский сельсоветы, вновь образованное муниципальное образование будет называться «Городновский сельсовет». Кармановский сельсовет объединят со Снецким, получив Кармановский сельсовет. Линецкий и Нижнеждановский сельсоветы путем объединения преобразуются в Линецкий сельсовет, Рышковский и Басовский – в Рышковский сельсовет, Студенокский и Трояновский — в Студенокский сельсовет. В Рыльском районе объединяются три сельсовета – Дуровский, Ломакинский и Бобровский. Новое муниципальное образование решено назвать «Дуровский сельсовет».

Зампредседателя думы Александр Кичигин не исключил, что процесс укрупнения муниципальных образований в регионе будет продолжаться. «Курская область по количеству муниципальных образований на втором месте в ЦФО после Воронежской, у нас их 355. Надеюсь, процесс объединения будет продолжаться. В соответствии с федеральным законодательством идет подушевое финансирование. И, соответственно, чем больше численность населения, тем выше финансирование и возможности бюджета», - сказал Кичигин.



