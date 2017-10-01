17 курян будут получить пенсии для «подкидышей»

C 1 января 2018 года в России вводят новой вид социальной пенсии. Ее будут получать дети, оставшиеся без родителей, или «подкидыши». Как пояснили в Пенфонде, дети, родители которых неизвестны, при выходе из приютов поставлены в неравное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Теперь же этот пробел в законодательстве исправят. С нового года социальную пенсию будут получать дети, оба родителя которых неизвестны. Выплаты положены россиянам до 18 лет, а также студентам очной формы до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет. Пенсия составит чуть более 10 тысяч рублей. В случае усыновления выплата социальной пенсии прекращается. По информации Пенсионного фонда, в Курской области выявили 17 потенциальных получателей нового вида социальной пенсии.