Курские поликлиники ждут вакцину от полиомиелита

В курских поликлиниках нет вакцины от полиомиелита. Дети ждут поступления лекарства. Препарат закупается за федеральные средства. Но в 2017-м поставок в Курскую область не было. На первые месяцы хватило прошлогодней вакцины. Дефицит образовался летом. Как пишет «ДДД» со ссылкой на председателя регионального комитета здравоохранения Ольгу Новикову, в Минздраве задержку поставки объяснили тем, что проведенный аукцион признали несостоявшимся. Готовится документация на повторный тендер. Прививки ждут в ноябре. Такая задержка — это плохо, но не критично, утверждает чиновник. Даже если прививка будет сделана с опозданием, иммунитет все равно успеет выработаться. Если до конца года поставки не возобновятся, не привитыми от опасного инфекционного заболевания останутся свыше 19 тысяч детей. В качестве альтернативы родителям предлагают самостоятельно приобрести препарат в аптеке и прийти с ним в поликлинику. Так делают единицы. Во-первых, стоимость вакцины — от 1000 рублей и выше. Во-вторых, хранить и транспортировать препарат можно только при температуре от 2 до 8 градусов, даже если речь идет только о дороге от аптеки до больницы.