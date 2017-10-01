Школьники получили первые паспорта из рук Героя Советского Союза

Ученики 6-го лицея Курска получили первые паспорта из рук Героя Советского Союза Михаила Булатова. Уже три года учебное заведение носит его имя. Традиционно в конце октября ко дню рождения ветерана Великой Отечественной в лицее устраивают праздничный концерт. Ребята поздравляют героя и благодарят за совершённые подвиги. На празднике из рук Михаила Алексеевича девять учеников, которым исполнилось 14-ть, получили свои первые паспорта. Михаил Булатов 25 октября отметил 93-й день рождения. Он - почётный гражданин Курска и Курской области, а также Калининграда.











