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Промсвязьбанк переходит на новую бренд-платформу

Вчера, 22:49
Промсвязьбанк переходит на новую бренд-платформу

Обстоятельный ребрендинг ожидает Промсвязьбанк: здесь намерены изменить многое – от фирменного стиля до механики операций внутри кредитной организации, пишет«Соловей.Инфо».

Перемены ждут визуальный образ ПСБ, а также процедуры запуска различных продуктов.

По-прежнему в активном режиме продолжается интеграция с банком «Возрождения».

Здесь все процедуры по слиянию планируется завершить в текущем году. Большая часть работ уже выполнена, сейчас проводитсядонастройка процедур IT, кросс-продаж и различных сервисов.

 

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