Промсвязьбанк переходит на новую бренд-платформу
Вчера, 22:49
Обстоятельный ребрендинг ожидает Промсвязьбанк: здесь намерены изменить многое – от фирменного стиля до механики операций внутри кредитной организации, пишет«Соловей.Инфо».
Перемены ждут визуальный образ ПСБ, а также процедуры запуска различных продуктов.
По-прежнему в активном режиме продолжается интеграция с банком «Возрождения».
Здесь все процедуры по слиянию планируется завершить в текущем году. Большая часть работ уже выполнена, сейчас проводитсядонастройка процедур IT, кросс-продаж и различных сервисов.
К списку новостей