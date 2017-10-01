В ПСБ физлица могут совершить переводы день в день

Промсвязьбанк выделил дополнительное время на обработку рублевых переводов по счетам физических лиц. Теперь для совершения перевода текущим днем можно выполнить операцию до 20:30 по московскому времени, что значительно расширяет спектр возможностей клиентов банка. Для этого нужно предоставить документы для переводов в рублях, требующих валютного контроля, в будни до 18:00 по московскому времени.

Для совершения перевода день в день достаточно предоставить документы для переводов в рублях, требующих валютного контроля, до 20:30 по московскому времени. Директор по депозитным расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина сообщила, что новое предложение будет как нельзя кстати, когда требуется оперативно сделать денежный перевод.

Предложение актуально по будням до 18:00 по московскому времени. Получить услугу модно в офисах банка, в мобильном и интернет-банке. Подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра 8 800 333 03 03 или на сайте банка братьев Ананьевых. Сегодня, 07:19 К списку новостей