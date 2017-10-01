Под Курском автомобилистка погибла, врезавшись в фуру

Накануне вечером в Горшеченском районе ДТП унесло жизнь автомобилистки. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 17 часов на дороге «Горшечное - Старый Оскол». 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Фиат Альбеа» врезалась во встречную фуру "Ман" с прицепом. Затем большегруз столкнулся с двигавшимся навстречу ВАЗ-2114. В результате ДТП женщину, находившуюся за рулем «Фиата», с ранениями доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.



