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Под Курском автомобилистка погибла, врезавшись в фуру

Сегодня, 11:43
Под Курском автомобилистка погибла, врезавшись в фуру
Накануне вечером в Горшеченском районе ДТП унесло жизнь автомобилистки. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 17 часов на дороге «Горшечное - Старый Оскол». 45-летняя женщина за рулем  автомобиля «Фиат Альбеа» врезалась во встречную фуру "Ман" с прицепом. Затем большегруз столкнулся с двигавшимся навстречу ВАЗ-2114. В результате ДТП женщину, находившуюся за рулем «Фиата», с ранениями доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

 

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