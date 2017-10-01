Курян призывают сделать питомцам прививки от бешенства

В этом году в Курске зарегистрировали два случая бешенства собак. Первый из них - летом в Центральном округе. На 3-й Офицерской болезнь выявили у домашней собаки. Второй случай заболевания бешенством произошел недавно - 13 октября. Как пояснили в региональном Управлении ветеринарии, собака в летнее время была в Медвенском районе, где контактировала с лисой. Хозяева об этом забыли и привезли питомца в Курск, животное заболело бешенством. Мэрия Курска бьет тревогу и напоминает: бешенство - особо опасное заболевание, которое не поддается медикаментозному лечению и всегда приводит к летальному исходу. Вирус передается со слюной.

Всем горожанам настоятельно рекомендуют привить своих домашних питомцев. Сделать это можно в государственных ветклиниках, расположенных по адресам: ул. Дубровинского, 54-а, тел: 34-41-14; 2-й Шоссейный переулок, 15, тел: 35-00-84, ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел: 52-14-57.