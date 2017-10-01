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Из-за снегопада на курских дорогах опрокинулись три машины

Сегодня, 12:00
Из-за снегопада на курских дорогах опрокинулись три машины
26 октября снегопад ухудшил ситуацию на дорогах. Помимо двух аварий со смертельным исходом, в Курской области опрокинулись три машины. Как сообщили в Госавтоинспекции, первая авария произошла утром в Железногорском районе. 37-летний водитель «Инфинити» слетел в кювет с трассы «Тросна-Калиновка». Пострадали две пассажирки. Около 7 вечера в Щигровском районе в кювете оказался автомобиль "Дэу Нексия". В этом ДТП также пострадали две пассажирки. Около 10 часов уже в Курском районе с дороги вылетел "Рено Логан", здесь пострадали два пассажира. 

 

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