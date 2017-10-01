Капитал банка «Югра» искусственно отправляют в «черную дыру»

Как сообщает«Наша версия», накануне рассмотрения иска о банкротстве банка «Югра», введенная ЦБ временная администрация искусственно создает новые убытки банку.

Помимо убийства инфраструктуры и высасывания из банка капиталов, к списку ловких проделок «временщиков» добавились еще и комбинации с заемщиками, которых, меняя в последний момент реквизиты платежей, вносят в черные списки, тем самым, создавая «невозвратные» кредиты банку.

Неудивительно, что ЦБ сейчас сообщает об увеличении «дыры» в капитале банка до 135 млрд. рублей.