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Капитал банка «Югра» искусственно отправляют в «черную дыру»

Сегодня, 12:29
Капитал банка «Югра» искусственно отправляют в «черную дыру»

Как сообщает«Наша версия», накануне рассмотрения иска о банкротстве банка «Югра», введенная ЦБ временная администрация искусственно создает новые убытки банку.

Помимо убийства инфраструктуры и высасывания из банка капиталов, к списку ловких проделок «временщиков» добавились еще и комбинации с заемщиками, которых, меняя в последний момент реквизиты платежей, вносят в черные списки, тем самым, создавая «невозвратные» кредиты банку.

Неудивительно, что ЦБ сейчас сообщает об увеличении «дыры» в капитале банка до 135 млрд. рублей.

 

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