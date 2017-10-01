Курянку оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

31-летняя жительница Курска признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении. Как рассказали в прокуратуре, в феврале 2016 года женщина разместила в Интернете объявление о том, что за денежное вознаграждение зарегистрирует в своем доме иностранцев. Клиенты нашлись. Женщина представила в полиции документы и уведомление о прибытии по адресу принадлежащей ей части дома гражданина Украины, а затем еще гражданки Молдавии. При этом иностранцы в доме курянке не проживали. За прописку каждый заплатил ей 5 тысяч рублей. Когда факты фиктивной регистрации вскрылись, возбудили уголовное дело. Суд назначил женщине наказание - штраф в размере дохода за два месяца. Это 33 тысячи 661 рубль.



