поиск по сайту
 

На курянку, воспитывавшую сына ремнем, могут завести уголовное дело

Сегодня, 13:41
На курянку, воспитывавшую сына ремнем, могут завести уголовное дело
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Северного отдела полиции проводят проверку в отношении 25-летней курянки. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей и неоднократном избиении 6-летнего сына. Как сообщили в УМВД, мальчик много раз приходил в детский сад с крупными гематомами от ремня на ногах и лице. О телесных повреждениях ребёнка руководство детского сада сообщило в полицию. Со слов воспитателей, его мать открыто признала, что в качестве методов воспитания использует физическое наказание.
Сейчас полицейские разбираются в ситуации, сложившейся в семье мальчика, и выясняют степень тяжести физических и психологических травм, которые он получил. Если вину матери докажут, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама