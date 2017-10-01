На курянку, воспитывавшую сына ремнем, могут завести уголовное дело

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Северного отдела полиции проводят проверку в отношении 25-летней курянки. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей и неоднократном избиении 6-летнего сына. Как сообщили в УМВД, мальчик много раз приходил в детский сад с крупными гематомами от ремня на ногах и лице. О телесных повреждениях ребёнка руководство детского сада сообщило в полицию. Со слов воспитателей, его мать открыто признала, что в качестве методов воспитания использует физическое наказание.

Сейчас полицейские разбираются в ситуации, сложившейся в семье мальчика, и выясняют степень тяжести физических и психологических травм, которые он получил. Если вину матери докажут, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.