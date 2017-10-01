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На курских дорогах снова пройдут проверки на трезвость

Сегодня, 13:49
На курских дорогах снова пройдут проверки на трезвость
В предстоящие выходные сотрудники курской ГИБДД устроят проверки водителей на трезвость. Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Максимальная санкция – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет. Курян призывают сообщать о пьяных водителях по телефону 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

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