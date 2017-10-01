Портфель ипотечных кредитов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк увеличился на 9%

27 октября 2017 года, г. Воронеж. Ипотечный кредитный портфель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2017 года увеличился на 9% и достиг 95,4 млрд рублей. Из этого объема 33,1 млрд рублей приходится на Воронежскую область.

Средняя сумма ипотечного кредита по сравнению с показателями за 1 полугодие увеличилась на 2,3% и составила 1 млн 245 тыс. рублей на территории Центрального Черноземья. Если же говорить о конкретных регионах, то выше всего она в Воронеже - более 1 млн 355 тысяч рублей. Самая низкая средняя сумма кредита на покупку жилья среди регионов обслуживания Центрально-Черноземного банка в Курске - 1 млн 115 тыс. рублей.

- Всего за 9 месяцев 2017 года Центрально-Черноземный банк выдал 19,2 тысяч жилищных кредитов на сумму 23,6 млрд рублей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Воронежской области выдано более 6 тысяч кредитов на сумму около 8 млрд рублей, - рассказал заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

32% всех ипотечных кредитов Центрально-Черноземного банка приходится на строящееся жилье.

45% займов выдаются через партнеров банка. 41% сделок зарегистрировано с использованием услуги электронной регистрации.

Таким образом, Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сохраняет свои лидерские позиции на рынке региона.



