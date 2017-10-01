В Курской области более 800 желающих принять российское гражданство

1 сентября вступили в силу изменения в законе о гражданстве РФ. Теперь иностранцы прежде, чем получить российский паспорт, должны принести присягу на верность нашей стране. Текст присяги произносится в торжественной обстановке и публично. Сегодня в России более 3,5 тысяч человек, желающих получить гражданство. В Курской области готовятся документы для оформления более 800. Сегодня четверым из них начальник УМВД по Курской области Григорий Кулик торжественно вручил документы. Это уроженцы Донецка, Сумской области и даже Марокко.

Как получить российский паспорт, рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области Елена Лепитова: «Федеральный закон о гражданстве РФ № 62 предусматривает два пути приобретения гражданства – в общем и упрощённом порядке. Очень многие соотечественники обращаются и имеют основания приобрести гражданство РФ в упрощённом порядке. Но это совсем не означает, что сразу по прибытию на территорию РФ и, в частности, в Курскую область, иностранный гражданин может сразу получить паспорт. На самом деле ему нужно пройти несколько этапов. Как правило, иностранные граждане вначале получают разрешение на временное проживание, затем они получают вид на жительство и только после этого приобретают гражданство РФ. Но это относится к тем иностранным гражданам, которые имеют родственников, мужа или жену граждан РФ. Также на территории Курской области реализуется государственная программа переселения соотечественников из-за рубежа. И если иностранный гражданин является нашим соотечественником, то по приезду в Курскую область он получает разрешение на временное проживание, а затем он получает свидетельство участника государственной программы, что позволяет ему в упрощённом порядке и в более короткие сроки приобрести гражданство РФ. По этой программе у нас наиболее востребованы профессии врачей и учителей, и те иностранные граждане, которые имеют образование по данным профессиям, становятся однозначно участниками государственной программы и приобретают гражданство быстрее».





Отказать человеку могут, если он предоставил ложные сведения. Например, не проживает по указанному в документах адресу. В основном россиянами хотят стать выходцы из бывших советских республик, но есть и «экзотические» гости – из Индии, Пакистана, Бангладеш, Парагвая, Нидерландов, и с каждым годом их становится всё больше.



