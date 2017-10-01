В Беловском районе чиновница обогатилась за счет инвалида на 650 тысяч

Специалист отдела опеки и попечительства администрации Беловского района стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Как сообщили в СК, чиновница знала о возможности взять опеку над недееспособным жителем одного из беловских сел. Она решила получать выплаты, положенные на содержания инвалида. Тогда чиновница попросила женщину, которая уже являлась опекуном девушки, установить опеку и над мужчиной. Свою просьбу она мотивировала отсутствием из-за своей должности возможности самостоятельно установить опеку. С ноября 2013 по октябрь 2017 опекун ежемесячно снимала деньги со счета своего подопечного и передавала их чиновнице. все это время мужчина не получал никакой материальной поддержки и вынужден был скитаться. Когда женщина узнала об этом и предъявила претензии подозреваемой, та стала ей угрожать, что отберет опеку над недееспособной девушкой. Женщина обратилась в УФСБ, и сотрудники задержали злоумышленницу при очередной передаче денег. Всего подозреваемая мошенническим путем получила более 650 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.