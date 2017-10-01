Краснихина сменила домашний арест на камеру в СИЗО
Сегодня, 15:01
Едва ли не все фигуранты по делу о финансовых махинациях в «РЖД» и дочернем предприятии ООО «НК Бердяуш» теперь находятся в камерах СИЗО, пишет РЕН ТВ. И если до недавнего времени Екатерина Краснихина, которая ранее занимала пост гендиректора предприятия, и в преступной группировке выполняла функции финансиста и бухгалтера, ещё была на воле, то с 23.10.2017 года решением столичного суда она также помещена в камеру следственного изолятора. На этот раз суд не стал прислушиваться к жалостливым фразам о том, что у Краснихиной есть маленький ребёнок (на момент помещения её подельников в камеры СИЗО ей удалось избежать этой участи благодаря своей беременности). Не убедили его и слова детского омбудсмена. Официальное лицо, представляющее права детей, убедительно просило о том, чтобы не разлучать мать с новорожденным сыном, а значит, оставить Краснихину на воле, под домашним арестом.
Почему Краснихиной изменили меру пресечения
Однако, оставить Краснихину на воле после того, как следствию стало известно, как она проводила это время — означало бы развалить всё дело. Вместо того, чтобы заниматься новорожденным сыном, Екатерина Краснихина торопилась снять с банковских счетов крупные суммы денег. В общем ей удалось обналичить до 500 тысяч долларов. Их женщина вынесла из отделения банка в больших сумках. И как бы сегодня она не старалась опровергнуть этот факт, видеозаписи, имеющиеся у следствия, говорят об обратном. После такого Краснихину просто нельзя было оставлять на воле. Она легко может выехать из страны с этими деньгами, попытаться подкупить должностных лиц по этому делу...
Как заработала Краснихина свой капитал
Откуда у Екатерины Краснихиной такие деньги? Ведь, по словам её матери, она честный человек, который не имеет большого состояния. Скорее всего, это результат работы в десятке фирм, выполнявших господряды — в них Краснихина до ООО «НК Бердяуш» занимала высокие должности. И повсюду за ней оставался шлейф финансовых махинаций, обмана, мошенничества.
Да, и если разобраться, то деньги — не единственный капитал Екатерины Краснихиной. Она владеет тремя квартирами в столице, участком земли с коттеджем, у неё есть элитный парк транспортных средств. Последними Краснихина увлекается довольно серьезно, подсознательно стараясь компенсировать тем самым недостаток мужского внимания к своей особе.
Оказавшись в камере СИЗО, где всё её имущество не имеет значения, Краснихина всеми возможными способами пытается выйти на волю. И самое ужасное то, что ради этого она готова спекулировать своим малышом. Внезапно вспыхнувшие материнские чувства просто не позволяют ей находиться вдали от ребёнка, а поскольку суд не может поместить мальчика к ней в камеру, остаётся только одно — выпустить Краснихину на волю. Этого она и добивается.