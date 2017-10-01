За новациями пенсионного законодательства необходимо следить!

Каких изменений можно ожидать?

Обсуждая вопрос о том, какие изменения в пенсионном законодательстве вступят в силу с 2018 года, нужно сначала вспомнить о том, что сегодня пенсионные выплаты формируются на основании страховых взносов от работодателей, поэтому размер пенсии зависит от заработной платы, а получать зарплату «в конверте» сегодня невыгодно. Напомним, работодатель (страхователь) уплачивает в ПФР за счет собственных средств страховые взносы в размере 22% от заработной платы работников, которые делятся в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной пенсией. Накопительную пенсию можно перевести другому страховщику - в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а страховая пенсия всегда формируется в ПФР. С 2014г. в связи с "мораторием" все 22% взносов работодателей направляются на формирование страховой пенсии.

Однако в будущем власти планируют вывести долю страховых взносов, приходящихся на накопительную часть , и граждане по их выбору будут самостоятельно отчислять от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

При этом страховая пенсия обязательно останется, обеспечивая базовый уровень жизни пенсионеров.

Следует отметить, что повышение пенсионного возраста в 2018 году не ожидается, несмотря на неоднократное упоминание о необходимости данной меры.

Отличительной мерой, касающейся индексации страховых пенсий, является то , что она произойдёт с 1 января 2018 года с увеличением на 3,7 процента, а не с 1 февраля , как это определено и происходило ранее в соответствии с действующим законодательством.

Социальные выплаты (ЕДВ ) в 2018-ом проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, предположительно, составит 3,2%, также индексация социальных пенсий с апреля 2018 года составит 4,1 процента.

Валентина Романова подтвердила, что в 2018 году работающим пенсионерам пенсия будет выплачиваться без учёта индексации.

Напомним, с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. В настоящее время выплата пенсии в полном размере начинается спустя три месяца с даты увольнения, и разница в размере пенсии за истекшие три месяца не возмещается.

Однако благодаря принятию Федерального закона от 01.07.2017 г. №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»», который вступит в силу с 1 января 2018 года, фактически срок выплаты пенсии в полном размере останется прежним (спустя три месяца после увольнения), но разница в размере пенсии будет компенсирована за прошедший период с 1-го месяца после увольнения.

Обращаем внимание, что для удобства получателей пенсии и иных социальных выплат на региональной интернет-странице Отделения ПФР по Курской области (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/ ) действует «Личный кабинет пенсионера». В нём наряду с информацией о коэффициенте по стажу, заработной плате, исходя из которой начислена пенсия, и т.д., вы можете посмотреть сумму произведенных вам выплат за последние 12 месяцев.

Другие изменения в пенсионном обеспечении в 2018 году

Помимо повышения размера пенсионного обеспечения граждан, в 2018 году также ожидается еще ряд традиционных изменений:

В 2018 году - это наличие 13,8 пенсионных балла и 9 лет официального трудового стажа.

Напомним, что федеральный закон введён в действие в 2015 году, и пенсионные права граждан стали учитывать в баллах , которые теперь являются вторым условием для назначения пенсии по старости, при этом также увеличилось требование к трудовому стажу. Согласно статье 8 закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ, для назначения пенсии по старости необходимо будет иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, однако такие требования установятся только к 2025 году и вводятся постепенно, повышая сумму пенсионных баллов на 2,4 и требования к стажу на 1 год ежегодно.

Назначать страховую пенсию госслужащим в 2018 году будут при достижении 61 года мужчинам и 56 лет женщинам. Повышение пенсионного возраста для таких граждан произошло с 1 января 2017 года после вступления в силу закона от 23.05.2016 №143-ФЗ.

Величина прожиточного минимума, определяемого для установления федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии, с 2018 года составит 8703 рубля по России. Данная величина устанавливается законом о бюджете Пенсионного фонда РФ и зависит от стоимости потребительской корзины, рассчитанной для пенсионеров.

Следует отметить, что размер прожиточного минимума в различных субъектах Российской Федерации определяется им и самостоятельно специальным Законом ( в нашем регионе - Курской Областной Думой) до 1 ноября текущего года.

Что касается материнского капитала, то его сумма в 2018 году к индексации не предусмотрена и останется на прежнем уровне в 453 026 рублей, единовременной выплаты из материнского капитала также не стоит ожидать в следующем году.

Последнее время российских граждан беспокоит вопрос о том, когда истечет срок действия программы материнского капитала. Возможно, что программа будет завершена 31 декабря 2018 года, на данное время ведутся оживленные споры и дискуссии о том, стоит ли продлевать данную программу, нужно ли менять условия проведения или же заменить её новой программой.

Вопрос о том, будет ли продлена программа по материнскому капиталу в 2019 году, интересует многих российских граждан. Однако точного ответа еще нет. В правительстве сейчас активно обсуждают данную тему, но официальных заявлений пока не дают. Скорее всего, последнее слово будет за президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.