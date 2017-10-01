В Курске снова будут отключать электроэнергию

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 30 октября по 3 ноября с 9-30 до 15-00: ул. Дружининская д. 43-91, 34-48; 2,3,4 Даньшенский переулки, ул. Малиновая д. 1-19, 2-20, ул. Нижняя луговая д. 3-27, ул. Литовская д. 3-71, ул. Чумаковская д. 80-86, Серегина д. 29-37, Гагарина д. 1-3, 3А; 3-5 Кисленская, 11-15 Степные переулки, 1-я Кожевенная д. 1-13, Гайдара д. 31-37, 32-40, Сумская 37 А-Б, 37А/1, 37А/2, 37Б/1, 37Б/2

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 3 ноября с 09-00 до 16-00: 2-я Бугорская д. 2-22, Новая Бугорская д. 1-17, 2-18, Институтская д. 2а-40, 1а-33, 32а, 32в, 32г.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 30 октября по 03 ноября с 9-00 до 17-00: ТП 139, Первомайская д. 63-137, 84-120, Красина д. 3-33, 6-28, 4я Первомайская д. 5-25, 10-28, Дубровинского д. 27-61

2 ноября 2017 с 13-30 до 16-00: Первомайская д. 1-41, 2-44, Вокзальная д. 1-44, 1 Первомайский переулок д. 1-21, 2-20, Профсоюзная д. 1-47, 4-54, 3 Первомайская д. 1-41, 2-30

Тел. для справок: 26-32-10



